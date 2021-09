Cassano: “Ribery grande campione ma non capisco la scelta di andare a lottare per la B”

Antonio Cassano nel corso della ‘BoboTv’ è tornato sulla scelta di Franck Ribery di accettare la corte della Salernitana. E di rimettersi in gioco con la maglia del club campano: “Qualcuno manipola quello che io dico, e quello che ho detto l’altra volta posso dirlo altre volte. Io non ho attaccato Ribery, lui è un campione di livello assoluto e non ho capito perché abbia scelto di andare in un club che lotta per la Serie B. E’ un super-campionissimo, ma non ho capito la sua scelta. Punto”. Lo riporta TMW

SABATINI: “KOKORI NON E’ PIU UN CALCIATORE”