Il giornalista Sandro Sabatini intervenendo a Radio Sportiva, ha parlato in maniera negativa del calciatore viola Kokorin:

“Kokorin? Mi sembra un mistero buffo che la Fiorentina abbia speso soldi per il russo, una roba che andrebbe chiarita. È arrivato a Firenze che di fatto non era più un atleta, il vice Vlahovic non esiste”.

IL PUNTO SUL RIENTRO DEI SUDAMERICANI