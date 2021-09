La prima di Ribery è un disastro, 4-0 dal Torino. Vince il Genoa a Cagliari, vittoria Udinese

Chi sorride è l’Udinese che con la vittoria all’ultimo munito contro lo Spezia vola al terzo posto in classifica. Invece parte con il piede sbagliato l’avventura di Franck Ribery con la maglia della Salernitana, il francese è entrato al minuto 67 ma non è riuscito ad evitare la sconfitta pesante per 4-0 contro il Torino di Ivan Juric che rialza la testa dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Sconfitta subita in rimonta per Semplici che con il suo Cagliari perde 2-3 dopo essere stato in vantaggio per 2-0. A segno per il Genoa, prossimo avversario della Fiorentina, Destro e due volte Fares.

LITE TRA ALLEGRI E SPALLETTI, LA RICOSTRUZIONE DI QUELLO CHE E’ SUCCESSO