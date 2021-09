Allegri perde ancora e litiga con Spalletti: “Ha perso e mi fa la morale”. Quasi alle mani i due

Le serate napoletane serene, a guardare il tramonto a Castel dell’Ovo, sono fatte diverse… Massimiliano Allegri a Napoli perde tre punti, vede gli azzurri scappare a +8 (e chissà chi altro con loro, dopo le partite di oggi) e litiga con Luciano Spalletti, come tra toscani si fa tra zona e zona, paese e paese, quartiere e quartiere.

Allegri e Spalletti si incrociano nella zona delle interviste alle tv, appena fuori dalla sala stampa. Allegri attacca il collega per aver tentato di condizionare l’arbitro nei 90 minuti e Spalletti reagisce. Nervosismo post-gara. Gli uomini di Juve e Napoli evitano un contatto più.. ravvicinato e anche Andrea Agnelli, nel momento più delicato, invita alla calma. Così Spalletti va in sala stampa e toscanissimamente sbotta: “Maremma impestata. Faccio casino con l’arbitro io? È una cosa che non si può sopportare… Non me l’aspettavo, sono andato a rincorrerlo all’inizio e alla fine per salutarlo, lui è andato via. In campo ci sono state frizioni? No, è falso. E poi io ho sempre perso, una volta che vinco mi viene a fare la morale”. Nella velenosa tradizione di Napoli-Juve, prego aggiungere un episodio, peraltro eccezionale nella storia di Allegri e Spalletti, che non sono migliori amici ma si stimano (e certo hanno rapporti peggiori con altri toscani).

Ma cosa è successo tra i due? Arriva la ricostruzione

