Ribery: “Vlahovic? Un fratellino, mi ha ascoltato e quindi sono felice. Se vivessi per i soldi non sarei qui”

“Vlahovic? Per me è un fratellino – ha detto Franck Ribery alla conferenza stampa di presentazione a Salerno – mi ha ascoltato e sono il primo ad essere felice per lui. Parlavamo sempre di calcio ma anche di vita. Voglio vedere i miei attaccanti segnare molto. Vivo per il calcio. Io ho ancora tanto da dimostrare, se vivessi per i soldi non sarei qui”.

