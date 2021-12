Italiano: “Fuori Castrovilli e Dragowski. Su Ribery non ho deciso io. Nessun patto con Vlahovic”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza alla vigilia della partita contro la Salernitana, queste le sue parole:

“Vincendo a Bologna abbiamo solo fatto il nostro dovere, euforia è durata solo un giorno. Contro la Salernitana se non l’approcci bene si complica, dobbiamo essere maturi da questo punto di vista, ci servono punti. Siamo concentrati e sappiamo dell’importanza di questa partita.

Stiamo preparando questa partita come tutte le altre, la posta in palio è sempre tre punti. Il nostro approccio è sempre stato ottimo. Non c’è nessun patto con Vlahovic per fargli superare il record di Ronaldo, sta lavorando bene e sta migliorando, deve continuare cosi, ne trae un vantaggio enorme tutta la squadra. Spero che la partita di Bologna ci dia carica e consapevolezza, una partita cosi l’aspettavamo da tempo, avendo fatto contro una squadra che stava bene come il Bologna ci lascia tanto

Questa squadra non ha limiti, deve crescere e non accontentarsi mai, quello che si è ottenuto è già dimenticato, non conta più nulla. Nel calcio sbagli quando ti senti forte a appagato, l’obiettivo è quello di crescere e migliorarsi essendo super esigenti.

Non sono a disposizione Castrovilli, Dragowski, Nastasic. Il resto sono tutti a disposizione

Il regalo che voglio per il mio compleanno è la vittoria di domani, per vedere se siamo davvero maturi. Ribery? Abbiamo visto alcuni spezzoni di Salernitana e abbiamo visto che quando è lucido Ribery è un giocatore che mette davanti la porta i compagni, è un pericolo da arginare. Quando crea superiorità va in difficoltà. Uno dei pericoli maggiori. Quando sono arrivato Ribery non era già un giocatore della Fiorentina. Si tratta di un giocatore dal grande valore che ha fatto la storia

I tanti infortunati sono un’anomalia, non ricordo cosi tanti infortunati. Per questo ci ho tenuto a gestire per bene Gonzalez. Noi non abbiamo avuto problemi enormi in questo senso, cerchiamo di lavorare cercando di non sovraccaricare i ragazzi. Spesso gli infortuni sono frutto del caso

A Bologna il tridente era formato da gente giovane, dobbiamo crescere per forza e mi auguro che questo avvenga in maniera veloce. Abbiamo avuto alti e bassi, non abbiamo raccolto quanto raccolto sul campo. Le vittoria aiuta a lavorare meglio perchè porta entusiasmo. I tifosi si meritano altre vittorie

In questo momento siamo concentrati su questo finale di stagione, sappiamo dove si può intervenire e dove si può migliorare. Il mercato di gennaio è un mercato in cui dobbiamo stare attenti, abbiamo delle idee e cerchiamo di portarle avanti. Giochiamo le ultime partite poi penseremo al mercato

Contento per la vittoria della primavera, conosco tutti i ragazzi e sono contento per la società e per Aquilani, non sono trofei vinti a caso. So benissimo quanto sia felice la società per questo obiettivo. Quando vinci in rimonta, fuori casa, è segno che i ragazzi stanno crescendo bene”

