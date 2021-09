Di Marzio, Ribery-Salernitana: ci siamo. Lunedì le visite mediche, contratto annuale con opzione per il secondo

Franck Ribery è sempre più vicino alla Salernitana. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il francese avrebbe dato un ok di massima al club granata. Adesso il club campano aspetta soltanto di poterlo accogliere e finalizzare il suo ingaggio al più presto. Ribéry si trova a Losanna, lunedì mattina dovrebbe arrivare a Napoli, per poi svolgere le visite mediche a Salerno nelle ore successive. La Salernitana vuole presentarlo all’Arechi, ma prima tutti i dettagli devono essere formalizzati. Il giocatore ex Fiorentina in queste ore si sta recando a Monaco di Baviera dove incontrerà la famiglia per prendere la decisione definitiva, ma al momento sono sempre più alte le probabilità del suo arrivo a Salerno. Il contratto con la Salernitana avrà durata di un anno (con opzione per il secondo) e supererebbe 1,5 mln a stagione, tra parte fissa e bonus.

LEGGI ANCHE: