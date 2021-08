TMW, Ribery alla Lazio, vicinissimo il ritorno in Italia dell’ex giocatore della Fiorentina

Blitz della Lazio per Franck Ribery. Il prossimo rinforzo a disposizione di Maurizio Sarri sarà con ogni probabilità il francese ex Bayern Monaco e Fiorentina. Parti al lavoro per chiudere l’accordo viste anche le difficoltà di arrivare a Kostic, che potrebbe essere tramontato definitivamente. Pronto l’assalto biancoceleste, Ribery verso la Lazio. Lo riporta TMW

MESSIAS VICINISSIMO ALLA FIORENTINA, AL CROTONE 8 MILIONI. DOMANI DECISIONE SU BERARDI