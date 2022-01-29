Ribery gioisce per l'arrivo di Vlahovic alla Juve. I tifosi viola non ci stanno: "Menomale amavi Firenze"

Ribery ha trovato il trasferimento di Vlahovic alla Juve molto fico facendo infuriare i tifosi della Fiorentina su Instagram

Per un parte di tifoseria fiorentina non è passato inosservato il commento di Ribery su Instagram al post di Vlahovic dove si mostrava felice per l'arrivo alla Juventus. L'ex giocatore francese della Fiorentina, che in passato aveva dichiarato amore a Firenze, ha commentato infatti con l'emoji del fuoco. Per chi non lo sapesse la faccina con la fiamma 🔥su Instagram viene assegnata a un qualcuno o qualcosa di molto fico. Segno appunto che Ribery era "eccitato" dall'arrivo del serbo alla Juventus, vista anche l'amicizia con Dusan dai tempi proprio in viola. Da qui la reazione di alcuni tifosi che non l'hanno presa bene, interpretando il commento come una mancanza di rispetto di Franck verso i suoi vecchi tifosi

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