Corvino sicuro: “Fiorentina venduta a basso prezzo dai Della Valle, stanchi delle contestazioni”

Oggi nelle pagine de La Gazzetta dello Sport, troviamo una lunga intervista dell’ex ds della Fiorentina, Pantaleo Corvino, scopritore di Vlahovic. Ecco alcune sue parole: “Vlahovic? Quando lo acquistai vidi le potenzialità di chi poteva diventare un grande giocatore. In giro mi venne detto che occupavo l’ultimo posto da extracomunicatorio con un ragazzo di 17 anni da mettere in Primavera, pagato 1,5 milioni di euro e con ingaggio in anticipo rispetto al suo ingresso in prima squadra. Abbiamo lasciato in dote una rosa di qualità, tanti talenti, un club sano, un settore giovanile di primo livello e investito sulla Fiorentina donne. Se penso a quanto è stata venduta la società. Il prezzo non le torna? La famiglia Della Valle era forse stanca, c’erano state contestazioni esagerate. Si è cercata la soluzione che sembrava essere la migliore. Ma anche solo a livello di calciatori in rosa il club valeva molto di più”.

LEGGI ANCHE, ACCORDO TRA FIORENTINA E AGUSTIN ALVAREZ, CONTRATTO DI 5 ANNI DA GIUGNO. 13 MILIONI AL PENAROL