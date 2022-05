Il consiglio di Brovarone a Commisso: “Hai dato 5 milioni netti a Ribery, con Torreira devi essere generoso”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la situazione tra la Fiorentina e Lucas Torreira. Ecco le sue parole: “Se hai dato 5 milioni netti a Ribery, con Torreira devi essere generoso. Non nominiamolo, ma più autofinanziamento di così. Ci si aspettava una ventata d’aria fresca, tutti hanno fatto il massimo, mi sarei aspettato uno sforzo per ringraziare invece di tornare a punzecchiare tutto e tutti”

