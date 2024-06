Chiesa ricorda: “Ribery alla Fiorentina tra i giocatori più forti con cui ho giocato. Mi ha impressionato”

Alla vigilia di Italia-Spagna, Federico Chiesa si è raccontato in una lunga intervista a “France Football”. Dalla partita di domani agli aneddoti del passato, partendo dal rapporto con il calcio da bambino: “Sono cresciuto con il pallone, guardando mio papà giocare e indossando le maglie che collezionava. C’è una foto di me, piccolissimo, tra le sue braccia sul prato mentre giocava nel Parma. Non ricordo questo periodo, ma c’è una storia che mio padre mi ha raccontato: Gigi Buffon è venuto a casa nostra e mi ha spaventato. Era un ragazzone massiccio, con quello sguardo e i capelli ritti. Non lo conoscevo, avevo paura di lui e mi sono messo a piangere”.

“Dybala e Ribery i più forti tecnicamente”

Chiesa ha parlato anche dei suoi compagni: “Mi piace molto giocare con Vlahovic, è un giocatore eccezionale. Ci lega una grande amicizia. Posso citarne altri con cui mi è piaciuto giocare, Ronaldo, Dybala, Muriel, Saponara, Ilicic. Ho avuto la possibilità di giocare con loro. E poi Franck Ribéry, mamma mia. Iachini ci ha messo d’accordo in attacco. Anche se era a fine carriera, mi ha davvero impressionato. Tecnicamente, nel dribbling, lui e Paulo Dybala sono i più forti che abbia mai visto con i miei occhi”. Lo riporta Sky Sport.

