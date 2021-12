Ribery: “Potrei smettere, ma ho ancora benzina nel motore. A Salerno perchè sono tifosi veri”

A l’Equipe ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Frank Ribery:

“Potrei tranquillamente stare a casa, ma c’è ancora benzina nel motore. Qui sento l’amore della gente: è la mia adrenalina. Alla Salernitana i tifosi non fischiano mai. Sono tifosi veri, ci seguono sempre. Questa atmosfera mi ha incantato: mi piace questo calcio. Qui tutto trasuda di passione mediterranea, come a Marsiglia. Faremo di tutto per rimanere in Serie A. Una salvezza con la Salernitana sarebbe come vincere un trofeo. La mia vita è sempre stata una sfida: so che la missione di salvare la squadra è difficile, ma faremo di tutto”.

