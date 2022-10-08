Iachini racconta Ribery: "Alla Fiorentina mi impressionava perchè giocava bene anche senza allenarsi"

Beppe Iachini ha raccontato la sua esperienza con Franck Ribery alla Fiorentina, i due sono stati insieme due stagioni

Beppe Iachini ha parlato a Radio Bruno di Franck Ribery, che si è ritirato dal calcio, queste le sue parole anche sulla Fiorentina:

"Ribery è un ragazzo d'oro, un grande professionista, lo dimostra la carriera che ha fatto, ricordo Franck con grande affetto in tutti i momenti che abbiamo vissuto da quelli più brutti a quelli più belli con il decimo posto conquistato. Ha aiutato Vlahovic perchè per Dusan allenarsi con uno come Ribery è stato un grande vantaggio, quello che mi impressionava è che riusciva a fare grandi prestazioni anche senza mai allenarsi durante la settimana

Il mio legame con Firenze non finirà mai, ricordo tutti con grande affetto, siamo riusciti ad essere uniti in momento brutti quando dovevamo recuperare posizioni in classifica in una situazione non facile"

CASSANO APPLAUDE LA FIORENTINA

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