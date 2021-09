Borja Valero: “Ho parlato con Ribery: vuole continuare a giocare. Ha voglia di mettersi in gioco”

Il “sindaco” Borja Valero è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare del suo ex compagno ai tempi dei Viola Franck Ribery, che oggi ha debuttato con la maglia della Salernitana. Ecco le sue parole:

“Qualche settimana fa ho parlato con Franck e mi ha confessato la sua gran voglia di rimettersi in discussione e continuare a giocare. Spero per lui che possa riuscirci a Salerno, quando un giocatore è superiore si vede ovunque e Franck gestisce perfettamente spazi, tempi e movimenti, è bello vederlo giocare. Inoltre è un ragazzo stupendo che si sa far voler bene da tutti”.

