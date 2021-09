Secondo quanto riportato da Sky Sport Frank Ribery attende una risposta dal Verona che lo potrebbe tesserare a parametro zero dopo che la Fiorentina ha deciso si svincolarlo e non rinnovare il suo contratto. Sul campione francese si registra in seconda battuta anche l’interesse della Salernitana.

