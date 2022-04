Da Salerno, Ribery non dovrebbe giocare da ex contro la Fiorentina. Affaticato dopo l’Udinese

Secondo quello che riporta Il Mattino tutto lascia pensare che il grande ex Ribery non sarà impiegato nella formazione iniziale anti-Fiorentina. Un po’ perché è reduce dal notevole dispendio di energie di Udine, e un po’ perché il duo Djuric-Bonazzoli ha dimostrato più volte che può fare male ai suoi avversari. E’ probabile che il francese possa trovare spazio a gara in corso.

GALLI CRITICA BIRAGHI PER IL GOL SUBITO A TORINO