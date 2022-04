Galli: “Errore Dragowski su gol Juve? Sbaglia Biraghi, si insegna ai bambini di non respingerla lì”

Il dirigente e tifoso viola Giovanni Galli ha parlato ai microfoni di Lady Radio di Juventus-Fiorentina. Questi i suoi pareri:

“Responsabilità di Dragowski sul gol? Quello che è purtroppo il compito del portiere porta a pensare che quando esce deve prendere per forza il pallone altrimenti è un errore, nella convinzione di tutti. Però lui può aver sbagliato la traiettoria di 30 centimetri nonostante il tempo giusto per contrastare un Vlahovic che ha visto solitario in area. La palla sarebbe finita sul fondo perché non c’era un avversario dietro perciò qual è la responsabilità di Drago? La responsabilità è di Biraghi perché ha dimenticato la marcatura di Bernrdeschi e intercettato la palla, sicuramente ingannato dal mancato intervento di Dragowski; ma i difensori, lo insegnano ai bambini, non devono respingere centralmente ed invece ha rimesso la palla sui piedi di Bernardeschi. Dragowski ha il 30 per cento di colpe, 70 a Biraghi. Errori di Italiano? Non è andata male l’impostazione perché la Juventus non ha costruito un’azione, palla lunga su Vlahovic e via era lo schema di Allegri. Però sono mancate le verticalizzazioni, l’uno contro uno sugli esterni e fare la superiorità numerica; Gonzalez non l’ha mai fatto”.

