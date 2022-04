Form. ufficiale Salernitana: out Ribery, dal 1′ l’ex Ranieri. Conferma in cabina di regia per Ederson

Mister Davide Nicola ha diramato la lista degli undici iniziali per la sfida tra i granata e la Fiorentina. Dal 1′ gli ex Sepe e Ranieri. Panchina per Ribery, affaticato dopo la trasferta di Udine. Al suo posto ci sarà Verdi in tandem con Djuric. In mediana non si tocca Ederson. Di seguito la formazione titolare della Salernitana.

SALERNITANA – Sepe; Gyomber, Fazio, Ranieri; Mazzocchi, Ederson, L. Coulibaly, Bohinen, Zortea; Djuric, Verdi.

