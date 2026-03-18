Ribéry svela: “Il mio obiettivo è quello di fare l’allenatore, spero in Italia, è un paese che amo”

Franck Ribéry guarda al futuro. L’ex viola ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, raccontando il suo obiettivo per la prossima fase della carriera. “Il mio obiettivo è quello di fare l’allenatore. – ha spiegato – Intanto studio: Coverciano è il posto ideale, si respira aria di casa. Sono contento di essere lì, mi sento a mio agio, ho incontrato tante brave persone con cui condividere il mio percorso”. Ribéry ha continuato parlando di dove potrebbe iniziare la sua avventura in panchina: “Non so ancora dove: speriamo in Italia, un paese che amo. Ma accetterei anche l’opportunità di mettermi in gioco in altri paesi”