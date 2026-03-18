18 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:43

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ribéry svela: “Il mio obiettivo è quello di fare l’allenatore, spero in Italia, è un paese che amo”

Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

News

Ribéry svela: “Il mio obiettivo è quello di fare l’allenatore, spero in Italia, è un paese che amo”

Redazione

18 Marzo · 14:13

Aggiornamento: 18 Marzo 2026 · 14:13

TAG:

#FiorentinaRibery

Condividi:

di

Franck Ribéry guarda al futuro. L’ex viola ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, raccontando il suo obiettivo per la prossima fase della carriera. “Il mio obiettivo è quello di fare l’allenatore. – ha spiegato – Intanto studio: Coverciano è il posto ideale, si respira aria di casa. Sono contento di essere lì, mi sento a mio agio, ho incontrato tante brave persone con cui condividere il mio percorso”. Ribéry ha continuato parlando di dove potrebbe iniziare la sua avventura in panchina: “Non so ancora dove: speriamo in Italia, un paese che amo. Ma accetterei anche l’opportunità di mettermi in gioco in altri paesi”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio