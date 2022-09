Ribery alla Salernitana continua ad essere un flop, sarà fuori e non si sa quando torna

Alle 23:59 del 2 settembre è scaduto il tempo per presentare la lista over dei 21 calciatori (per la Salernitana) impiegabili da qui al 13 novembre in gare di Serie A. Il club granata, dopo lunghe ed accurate riflessioni, ha deciso di inserire ugualmente in lista Franck Ribery, che pure dovrà restare fuori causa per oltre un mese a causa di problemi al ginocchio confermati (ma non meglio precisati) da Davide Nicola: il dubbio era tra l’occupare un posto per il 39enne francese, mettendo in conto anche tempi di recupero più lunghi e molto vicini al 13 novembre, ultimo giorno di gare prima della lunga sosta, oppure dare fiducia a uno tra Kristoffersen e Sy in elenco. La scelta è caduta sulla prima ipotesi anche per carisma ed appeal del transalpino dentro e fuori lo spogliatoio. Lo riporta Tutto Salernitana

