Italiano arrabbiato: “Perdiamo Milenkovic, è il risultato di quando metti un giocatore non al meglio”

Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa dopo la gara contro la Juventus, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Milenkovic è il risultato di giocatori messi anche senza essere al meglio, chiudo la parantesi. Mi tengo la prestazione, una delle migliori qui al Franchi, non so se essere contento per la prestazione oppure arrabbiato per non averla vinta, potevamo fare tanti gol, adesso dobbiamo essere quelli del Franchi in ogni campo.

Quando ci sono squadre che si chiudono devi riempire l’area, quando contro la Juventus anche quando hai questo predominio non è facile creare queste nette palle gol, è un peccato non aver vinto questa gara. Non dobbiamo guardare la classifica ma dobbiamo vincere le partite, sui tiri in porta dobbiamo fare questo salto di qualità, con questo. Oggi perdiamo il calciatore più forte della Fiorentina, vediamo quanto rientrerà, meno male che non l’ho messo in campo ad Udine, pensate un po’ se lo avessi messo, ha un problema all’adduttore, se lo trascina da un po’, oggi mi ha chiesto il cambio appena lo ha accusato

Se Zurkowski invece di tirare in curva la tira nel mezzo la palla può finire in porta, se Jovic fa gol sul rigore, c’è rammarico, dobbiamo decidere se essere contenti per la prestazione oppure scontenti per non averla vinta. Jovic non si deve abbattere, un giocatore del suo calibro non si deve abbattere per un calcio di rigore, spero di avere al più presto il giocatore che ci aspettiamo, per me arriverà, mi dispiace perchè quel rigore gli avrebbe dato qualcosa a livello mentale”

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA