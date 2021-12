Bucchioni contro Ribery: “Sta prendendo pernacchie a Salerno, doveva rispettare la sua carriera”

Enzo Bucchioni ha parlato di Ribery nel corso del suo intervento a Radio Bruno, queste le sue parole sull’ex calciatore della Fiorentina adesso alla Salernitana, che domenica affronterà a Firenze la sua ex squadra:

“Non penso che Italiano abbia speso una parola per far restare Ribery alla Fiorentina, perchè quando un calcio cosi intenso e organizzato la stella è complicata da far correre. Alla Salernitana io non ci sarei mai andato, anche per rispetto per la carriera e la storia di Ribery. Lui fa parte di quei campioni che non vogliono smettere mai, come Valentino Rossi ad esempio. Hai scelto di andare in un campo di periferia a prenderti le pernacchie, sei sempre Ribery, mi fa un pò di tristezza onestamente” conclude Bucchioni.

IL RACCONTO DEL MIGLIORE AMICO FIORENTINO DI RIBERY: “AVEVA PARLATO CON GATTUSO”