Secondo quanto riportato dal giornalista, Alfredo Pedullà, l’esterno offensivo ex Fiorentina, Franck Ribery è stato proposto sia all’ Hellas Verona che al Karagumru in Turchia. Molto dipenderà anche da Gianluca Caprari, il Verona è in pressing e il Monza di Berlusconi ha fatto una bella proposta.

