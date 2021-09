AD Salernitana: “Ribery prenderà per mano la nostra squadra, è un monumento del calcio”

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ad della Salernitana Ugo Marchetti ha parlato della sua squadra e in particolare dell’ex giocatore viola Ribery:

“Ribery sarà colui che prenderà per mano la squadra? Penso proprio di sì. Quando ho incontrato i calciatori, mi ha riconosciuto e si è rispettosamente avvicinato. È una persona minuta, ma un monumento del calcio: se fa questo con me, che sono per lui uno sconosciuto, immaginiamo cosa possa fare con chi condivide le sue ambizioni in campo”.

LA JUVE SAREBBE PRONTO AD OFFRIRE LUCCA DEL PISA PER VLAHOVIC