Secondo il dipartimento di giustizia Americano, Ribéry farebbe parte di giri di prostituzione minorile

Clamoroso dagli Epstein files: nominato anche Franck Ribéry.

II nome dell’ex stella del Bayern Monaco e della Fiorentina è saltato fuori dagli ultimi documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia americano, con accuse molto pesanti a suo carico.

Una vittima sostiene che il francese avesse provato a picchiarla, con la polizia che riusci ad intervenire in tempo. Inoltre, Ribery avrebbe fatto parte di giri di prostituzione minorile, anche con ragazzine di 14 anni.

Ciò non significa che abbia commesso tutto ciò, ma sono accuse certamente molto pesanti.