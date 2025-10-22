22 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:02

La Fiorentina si imbarca in direzione Vienna e a sorpresa incontra… Ribery!

La Fiorentina si imbarca in direzione Vienna e a sorpresa incontra… Ribery!

22 Ottobre

Aggiornamento: 22 Ottobre 2025 · 16:06

ACF FiorentinaRibery

L’ex giocatore, tra le altre, proprio della Fiorentina, Franck Ribery ha incontrato la squadra in aeroporto mentre era diretta verso Vienna

Incontro inatteso quello della Fiorentina all’aeroporto di Firenze, dove, mentre la squadra si preparava alla partenza verso Vienna, in vista della gara di Conference League contro il Rapid, ha incontrato un ex giocatore della Fiorentina, ovvero Franck Ribery, come ripreso sul profilo Instagram della Fiorentina.

L’ex calciatore francese è stato immortalato dai social viola mentre parlava con l’attaccante Edin Dzeko, e, quando si è accorto della ripresa video, non ha esitato ad esclamare un bel ‘Forza Viola’.

