La Fiorentina si imbarca in direzione Vienna e a sorpresa incontra… Ribery!

Incontro inatteso quello della Fiorentina all’aeroporto di Firenze, dove, mentre la squadra si preparava alla partenza verso Vienna, in vista della gara di Conference League contro il Rapid, ha incontrato un ex giocatore della Fiorentina, ovvero Franck Ribery, come ripreso sul profilo Instagram della Fiorentina.

L’ex calciatore francese è stato immortalato dai social viola mentre parlava con l’attaccante Edin Dzeko, e, quando si è accorto della ripresa video, non ha esitato ad esclamare un bel ‘Forza Viola’.