Ribery ha detto di non aver più sentito la Fiorentina, il club invece dice il contrario. Mistero sulla verità

Addio dal sapore amaro tra Ribery e la Fiorentina

Una separazione spiacevole quella tra Franck Ribery e la Fiorentina. La versione dal campione francese infatti e quella del club gigliato sono discordanti. Ribery ha detto di non aver più sentito la dirigenza gigliata, mentre Barone e Pradè dicono di averlo sentito a giugno. Dove sarà la verità? Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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