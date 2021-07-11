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Fiorentina, oggi inizia la stagione 2021/22: oltre 40 i giocatori, almeno 10 ai saluti

Parte oggi la nuova stagione della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2021 10:01
Fiorentina, oggi inizia la stagione 2021/22: oltre 40 i giocatori, almeno 10 ai saluti -
Rassegna Stampa
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Fiorentina, oggi inizia la stagione 2021/22: oltre 40 i giocatori, almeno 10 ai saluti

Inizia oggi la stagione 2021/22 della Fiorentina. I calciatori si presenteranno al centro sportivo per il primo giro di tamponi. Sono oltre 40 i calciatori sotto contratto di cui almeno 10 fuori dal progetto. Italiano farà il suo primo ingresso al centro sportivo. Da domani mini-ritiro fino alla partenza per Moena. Lo scrive La Nazione.

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