Nazione, Antognoni, a breve la decisione. Offerta rimodulata? In caso di addio lettera aperta con motivi
Antognoni resterà alla Fiorentina o va verso l'addio?
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2021 09:47
Secondo La Nazione nei prossimi giorni si terrà un incontro tra Joe Barone e Giancarlo Antognoni per la decisione definitiva dell'Unico 10. Resta quella l'offerta del ruolo in società, da capire se i gigliati hanno riformulato o meno la proposta. In caso di addio arriverà una lettera aperta.
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