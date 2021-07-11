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Nazione, Antognoni, a breve la decisione. Offerta rimodulata? In caso di addio lettera aperta con motivi

Antognoni resterà alla Fiorentina o va verso l'addio?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2021 09:47
Nazione, Antognoni, a breve la decisione. Offerta rimodulata? In caso di addio lettera aperta con motivi - MILAN, ITALY - JULY 26: Giancarlo Antognoni looks on during the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
MILAN, ITALY - JULY 26: Giancarlo Antognoni looks on during the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
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Secondo La Nazione nei prossimi giorni si terrà un incontro tra Joe Barone e Giancarlo Antognoni per la decisione definitiva dell'Unico 10. Resta quella l'offerta del ruolo in società, da capire se i gigliati hanno riformulato o meno la proposta. In caso di addio arriverà una lettera aperta.

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