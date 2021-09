Prandelli: “Ribery è stato determinante per la crescita di Vlahovic, può fare bene alla Salernitana”

Al Mattino l’ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato del passaggio dell’ex viola Ribery alla Salernitana:

“Si tratta di un atleta forte e carismatico che può fare bene in qualsiasi ruolo dell’attacco, ma anche da regista. Per la mentalità vincente che ha e la sua capacità di riuscire ad unire il gruppo è un leader. Cercava una molla e con la Salernitana ha trovato la società ed il posto giusto per dare entusiasmo ad una piazza affamata di calcio. Io alla Fiorentina lo usavo alto a sinistra, poi però l’ho messo in verticale vicino a Vlahovic e Vlahovic ha ringraziato. E’ un grande regalo per la Salernitana”.

