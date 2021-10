TMW, esonerato Castori. La Salernitana ha in pugno Colantuono, ma Ribery vuole Iachini

Esonerato Fabrizio Castori, la Salernitana è alla ricerca del successore. Stando a quanto scritto da Tuttomercatoweb.com in pole per la panchina c’è Stefano Colantuono, in questo momento a Roma e già pronto a chiudere l’accordo col club campano (contratto fino a giugno con opzione in caso di salvezza), ma Ribery ed una parte della squadra avrebbe chiesto all’AU Marchetti di puntare invece su Giuseppe Iachini. Valutazioni in corso anche sull’ex tecnico della Fiorentina, quindi, ma è difficile arrivare a Iachini e per questo confermata la pole di Colantuono.

