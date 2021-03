Milenkovic-Pezzella, ora l’obiettivo è raggiungere la salvezza poi si deciderà il futuro

Novanta minuti per imboccare il bivio giusto, per regalare un sorriso duraturo a Firenze. Pezzella, nonostante un avvio di stagione complicato tra infortuni e un rendimento altalenante, la via l’ha già indicata più volte. Non si è mai arreso di fronte alle difficoltà, ha indossato la corazza più pesante, da leader, ha mostrato la strada da seguire. E’ vero il suo futuro è ancora una incognita, con un contratto in scadenza a giugno 2022 che lascia aperta la porta anche un addio, ma l’unica che conta adesso, è la maglia che indossa, il viola che si è cucito sulla pelle.

Che poi è lo stesso di Milenkovic, l’onnipresente della Fiorentina, autore di tre reti. Sulle sue tracce si sono scatenati diversi top club europei, dalla Premier alla Bundesliga, ma lui non si è mai lasciato distrarre, nemmeno dalle lusinghe del Milan. Lo riporta il Corriere dello Sport.

