Pedullà: “Pronto il rinnovo per Milenkovic. Il sacrificato è Pezzella, andrà al Betis per 3.5 milioni”

Milenkovic-Fiorentina, pronto il rinnovo. Il sacrificato è Pezzella. Così l’apertura di Alfredo Pedullà sul proprio sito. Nikola Milenkovic ha un contratto in scadenza ma potrebbe arrivare molto presto il rinnovo. Questa la linea intrapresa dalla Fiorentina e i discorsi procedendo spediti. Su Milenkovic c’è soprattutto il Tottenham, dopo la trattativa con il West Ham che non ha portato a un accordo. Ma, in questo momento, il rinnovo con i Viola è più vicino, soprattutto dopo l’imminente cessione di German Pezzella al Betis Siviglia per 3,5 milioni. Al posto dell’ex capitano della Fiorentina, arriverà, come già annunciato nelle settimane scorse, Matija Nastasic.

LEGGI ANCHE: