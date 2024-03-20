Pezzella: "Giornata triste per tutti, vi mando le mie condoglianze e tutto il mio amore"

L'ex capitano viola ha lasciato un messaggio per omaggiare Joe Barone e per esprimere la sua vicinanza a tutto il popolo viola

L'ex capitano viola ed adesso difensore del Betis Siviglia German Pezzella ha mandato un messaggio alla grande famiglia della Fiorentina per omaggiare la memoria del direttore Joe Barone, ecco le sue parole:" Giornata molto triste per la famiglia Barone e per tutto il popolo viola. Vi mando le mie condoglianze e tutto il mio amore. Riposa in pace Joe."

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