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Gazzetta, Milenkovic non rinnova, Fiorentina costretta a cederlo. Pezzella? Deciderà insieme ad Italiano

Milenkovic e Pezzella? Futuro ancora da decidere

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2021 10:30
Gazzetta, Milenkovic non rinnova, Fiorentina costretta a cederlo. Pezzella? Deciderà insieme ad Italiano - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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September 12, 2020, Florence, Italy: Florence, Italy, , 12 Sep 2020, Nikola Milenkovic Fiorentina during Fiorentina vs Reggiana - Soccer Test Match - Credit: LM/ Soccer Test Match - Fiorentina vs Reggiana, Florence, Italy PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY -

Milenkovic è il caso più delicato perché è in scadenza tra un anno. Offerte per lui non sono arrivate. Almeno per il momento. Ma Milenkovic non è interessato ad allungare il contratto. In questo caso la Fiorentina sarà costretta a cederlo. Entro fine luglio servirà un'intesa. Pezzella? Anche il capitano ha solo un anno di contratto. Con l'arrivo di Gattuso l'addio sembrava scontato. Italiano è più possibilista. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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