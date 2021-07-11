Gazzetta, Vlahovic, la Fiorentina offre rinnovo fino al 2025 a 2,5 milioni. Nodo clausola rescissoria

Vlahovic resterà alla Fiorentina, si lavora al rinnovo

Vlahovic non vede l'ora di tornare in campo. Dai social si vede come il rapporto con la Fiorentina è più forte che mai. La società gli proporrà di allungare il contratto per altri due anni con ingaggio portato a 2,5 milioni netti. Il problema è la clausola rescissoria. La Fiorentina vuole una cifra non inferiore agli 80 milioni mentre i manager di Dusan sono fermi a 40 massimo 45 milioni. Vlahovic resterà viola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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