Antognoni, domani l'incontro con Barone: sarà divorzio con la Fiorentina. Futuro in Federcalcio

Antognoni-Fiorentina ai titoli di coda

Ormai il divorzio con il simbolo della Fiorentina appare inevitabile. Domani ci sarà un ultimo faccia a faccia con il d.g. Barone. Ma a meno di colpi di scena, Antognoni lascerà e probabilmente tornerà a collaborare con la Federcalcio. Uno scenario che sta creando un grande malessere nel popolo viola. Che vorrebbe il suo idolo ancora nella Fiorentina e con un ruolo più importante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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