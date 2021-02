Corriere dello Sport, Pezzella, ad Udine leader nel ricordo di Astori: punta al rinnovo con la Fiorentina

Capitano, leader, esempio. In una parola Pezzella, che sotto il profilo del rendimento sta vivendo forse la stagione più difficile da quando è a Firenze, ma che dal punto di vista dello spogliatoio rappresenta un punto di riferimento sempre maggiore per tutti. E ancora una volta a Udine il capitano dovrà farsi sempre più forte, superare i propri limiti e gli ostacoli mentali, perchè giocare in Friuli, terra ella tragedia di Astori, non potrà mai essere uguale alle altre piazze. Il dolore si rinnova in ogni occasione per chi come German ha condiviso con Davide il rettangolo verde, lo spogliatoio, le risate e le delusioni. E poi al braccio Pezzella porta quella fascia dedicata proprio a DA13. La indossa con orgoglio e quando segna, il primo pensiero è sempre per il suo ex compagno.

La fase più altalenante della stagione sembra ormai alle spalle anche se qualche incertezza talvolta torna a far capolino. Ma insieme a Milenkovic è certamente un intoccabile. Per la società nel frattempo c’è da lavorare sul fronte del rinnovo dell’argentino che è alla Fiorentina dal 2017, ma nel giugno del 2022 andrà in scadenza. Lo riporta il Corriere dello Sport.

