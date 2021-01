CorSport, Martinez Quarta-Pezzella-Igor: questa dovrebbe essere la difesa contro l’Inter

Verosimilmente con Igor che potrebbe tornare titolare contro l’Inter insieme a Pezzella e a Martinez Quarta a meno che non prevalga l’ipotesi di schierare Caceres da centrale per garantirsi un difensore puro di riserva; con Pulgar tra Amrabat e Bonaventura per non perdere né interdizione e né geometrie nelle due fasi di gioco lì nel mezzo. Aggiustamenti logici che produrrebbero una Fiorentina equilibrata e propositiva, nonostante la mancanza della personalità e della fisicità di Milenkovic, dell’inventiva e della capacità d’inserirsi di Castrovilli da metà campo in avanti. Lo riporta il Corriere dello Sport.

