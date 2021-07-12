Repubblica, Milenkovic-Pezzella, futuro lontano dalla Fiorentina? L'argentino più vicino alla permanenza

Milenkovic e Pezzella, un futuro ancora da scrivere

Milenkovic e Pezzella in bilico. Il serbo è un po' come la donna dalle belle ciglia, tutti lo cercano ma nessuno offre la cifra giusta, Tottenham compreso l'ultimo in ordine di tempo inseritosi nella trattativa. L'argentino invece deve discutere un rinnovo di contratto e una permanenza che adesso è più salda, vista l'euforia della Copa America vinta e anche un peso specifico nello spogliatoio ritrovato dopo i recenti addii. Lo scrive Repubblica.

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