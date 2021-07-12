Repubblica, Vlahovic, si tratta il rinnovo: nodo clausola, la Fiorentina spara alto
Gli agenti vogliono mettere la clausola a 40 milioni, la Fiorentina vuole alzarla
Il caso più spinoso resta Vlahovic. La voglia al giocatore non manca visto che è stato uno dei primi a desiderare di ricominciare ma se sull'ingaggio di 2,5 milioni si può trovare un'intesa, diverso è il discorso sulla clausola rescissoria, con la Fiorentina vogliosa di inserire una cifra alta, gli agenti del giocatore molto più bassa, vicino ai 40 milioni. Si tratta a oltranza per una scelta da cui dipende il futuro di entrambi. Lo scrive Repubblica.
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