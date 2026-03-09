Pezzella salta lo scontro salvezza contro la Fiorentina per l’espulsione ricevuta contro il Lecce

La Cremonese dovrà rinunciare a un titolare importante in vista della prossima sfida contro la Fiorentina, un match molto delicato nella corsa alla salvezza.

Nell’ultima partita di campionato, infatti, il difensore Pezzella è stato espulso e, a causa del cartellino rosso ricevuto, sarà squalificato per la gara contro i viola. La sua assenza rappresenta un problema non da poco per la squadra, visto il suo ruolo importante sulla fascia sinistra. La Cremonese dovrà quindi affrontare lo scontro diretto contro la Fiorentina senza uno dei suoi titolari, rendendo la sfida ancora più complicata in un momento decisivo della stagione.