Gazzetta dello Sport, Nastasic-bis, ma non solo: Fiorentina su un grande centrale se parte Pezzella

Difensore che va, difensore che viene. Appena sarà ufficiale l’acquisto da parte del West Ham di Milenkovic (si tratta sui 17 milioni di euro) la Fiorentina potrà definire il ritorno in viola di Matija Nastasic dallo Schalke 04. I Viola contavano di chiudere sui 2 milioni, i tedeschi ne chiedevano il triplo. L’accordo non è in discussione, anche perché la volontà del calciatore è chiara e l’intesa tra il suo entourage e la Fiorentina è totale. Lo Schalke lo sa, ma prova a massimizzare il trasferimento. Magari servirà un milione in più, ma in pochi giorni tutto sarà ufficiale.

La Fiorentina avrebbe così due centrali di piede destro, Quarta e Pezzella, due di piede mancino, Nastasic e Igor, più il giovane Dalle Mura come quinto. Ma c’è pure la voglia di portare in viola un grande difensore centrale: in quel caso partirebbe capitan Pezzella. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

