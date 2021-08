Tuttosport, il Torino insiste per Pezzella: trattativa nel vivo con la Fiorentina, pronto un triennale

Il Torino ci prova con convinzione, spinto dalla possibilità di dotare il reparto difensivo con il capitano della Fiorentina, nonché riferimento della retroguardia argentina fresca campione del Sudamerica: la trattativa per German Pezzella è entrata nel vivo, e i primi contorni disegnati dal club viola come da quello di Cairo lasciano spazio a un moderato ottimismo, circa la sua positiva conclusione. Si parte da un assunto: la società di Commisso è disposta a ragionare dell’uscita di un giocatore in scadenza nel 2022, e che per adesso non manifesta l’intenzione di rinnovare. La Fiorentina non ragiona di prestito secco o con diritto, comprensibilmente considerato che tra un anno non avrebbe più alcun controllo su Pezzella. Pezzella è tra i profili più seguiti. Pronto un triennale. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, BELOTTI, C’È ANCHE LA FIORENTINA SU DI LUI SE PARTE VLAHOVIC: L’INGAGGIO NON È UN PROBLEMA