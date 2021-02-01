Galli: "Mi preoccupa Pezzella: non legge i movimenti degli avversari. Ribery? È un lusso"

Giovanni Galli ha commentato i temi caldi in casa Fiorentina durante il suo intervento a Lady Radio



Giovanni Galli, ex portiere viola ed ora dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare i temi caldi di casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

SITUAZIONE SQUADRA "Il gioco della squadra sta evolvendo in meglio, mi preoccupa la difesa visto che il nostro capitano non ha letto 3-4 volte i movimenti degli avversari granata. Anche quando è stato espulso Castrovilli eravamo in tre difensori contro due attaccanti, eppure l'hanno presa i giocatori del Torino".

RIBERY "È un lusso per questa Fiorentina, a Torino ha fatto il trequartista alla perfezione portando palla verso la porta avversaria senza abbassarsi sulla linea dei centrocampisti".

VLAHOVIC "Va dato atto allo staff di Prandelli che ora il serbo sta cambiando modo di correre e a fare i movimenti giusti. Prima copriva il pallone e basta, ora lo fa da attaccante, come nel gol annullato venerdì".

MILENKOVIC-BELOTTI "Un'ingenuità di Nikola e pure una sceneggiata di Belotti".

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