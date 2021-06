Gazzetta, Pezzella, con l’offerta giusta può partire. Milenkovic via? Servono 30 milioni 

Pezzella ha ancora un anno di contratto e non è considerato un incedibile. Se arrivasse l’offerta giusta sarà lasciato libero. Diverso il discorso per Milenkovic, corteggiato in Italia e in Inghilterra. Ma la Fiorentina non lo libererà per meno di 30 milioni. Nel caso non arrivassero i soldi richiesti allora verrà proposto l’allungamento. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

