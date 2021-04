Pezzella, lontano l’accordo per il rinnovo. Il Milan ci pensa. Ci sono anche Napoli e Roma

Nell’estate 2020 il Milan era stata la squadra più vicina a Pezzella. In vista del prossimo mercato, Pezzella può rappresentare un’occasione per Maldini e Massara: è stimato da Pioli, che lo conosce proprio dai tempi in cui sedeva sulla panchina viola, e può essere un ottimo nome per completare il reparto in caso di cessione di un altro difensore (Romagnoli su tutti). Il Milan ci pensa, così come Napoli e Roma, che la prossima estate cambieranno molto in difesa: Pezzella fa gola a tanti, la Fiorentina riflette sul proprio capitano in bilico. Lo riporta Calciomercato.com