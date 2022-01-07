La Fiorentina omaggia Astori che oggi avrebbe compiuto 35 anni. E anche Pezzella lo ricorda sui social
L'indimenticato Davide Astori avrebbe compiuto oggi 35 anni e in tanti hanno voluto ricordarlo in questo giorno speciale
A cura di Redazione Labaroviola
07 gennaio 2022 13:39
Il 7 Gennaio del 1987 nasceva Davide Astori. Tante sono le personalità che hanno voluto ricordarlo nel giorno del suo 25esimo compleanno e in particolare la Fiorentina e Pezzella hanno voluto ricordarlo.
Questi i post sui due profili social:
LA FIORENTINA NON MOLLA ALVAREZ
https://www.labaroviola.com/e-guerra-tra-fiorentina-e-milan-per-prendere-alvarez-dal-river-plate-linter-invece-si-defila/160284/