La Fiorentina omaggia Astori che oggi avrebbe compiuto 35 anni. E anche Pezzella lo ricorda sui social

L'indimenticato Davide Astori avrebbe compiuto oggi 35 anni e in tanti hanno voluto ricordarlo in questo giorno speciale

A cura di Redazione Labaroviola 07 gennaio 2022 13:39

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori

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