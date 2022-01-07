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La Fiorentina omaggia Astori che oggi avrebbe compiuto 35 anni. E anche Pezzella lo ricorda sui social

L'indimenticato Davide Astori avrebbe compiuto oggi 35 anni e in tanti hanno voluto ricordarlo in questo giorno speciale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2022 13:39
La Fiorentina omaggia Astori che oggi avrebbe compiuto 35 anni. E anche Pezzella lo ricorda sui social - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella

Il 7 Gennaio del 1987 nasceva Davide Astori. Tante sono le personalità che hanno voluto ricordarlo nel giorno del suo 25esimo compleanno e in particolare la Fiorentina e Pezzella hanno voluto ricordarlo.

Questi i post sui due profili social:

La Fiorentina omaggia Astori che oggi avrebbe compiuto 35 anni. E anche Pezzella lo ricorda sui social

La Fiorentina omaggia Astori che oggi avrebbe compiuto 35 anni. E anche Pezzella lo ricorda sui social

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