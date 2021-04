Rinnovo Vlahovic, Commisso deve evitare un altro caso Chiesa: fisserà il prezzo di Milenkovic e Pezzella

Commisso dovrà parlare con Vlahovic che ha un contrato in scadenza nel 2023, inserito fra i millenial più forti. Dalle parole serve passare ai fatti e l’arrivo di Commisso dovrà sbloccare la situazione per evitare un secondo caso Chiesa. Per Milenkovic e Pezzella, entrambi in scadenza nel 2022, saranno invece definiti i prezzi dei rispettivi cartellini in quando difficilmente prolungabili. Lo scrive Tuttosport.

